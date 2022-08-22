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Происшествия22 августа 2022 5:00

Жительница Хабаровска украла у интернет-друга 40 тысяч рублей

Женщина пообещала знакомому заплатить за аренду квартиры
Диана КАЦКО
Жительница Хабаровска украла у интернет-друга 40 тысяч рублей

Жительница Хабаровска украла у интернет-друга 40 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хабаровчанку осудили по статье «Хищение денежных средств. 21-летняя девушка познакомилась в социальной сети с мужчиной из Владивостока. Между ними завязалась дружба, и после полугода общения мужчина решил навестить приятельницу. На время посещения чужого города он решил снять квартиру.

Подсудимая предложила другу помочь оплатить жилье. Он согласился и перевел подруге 40 тысяч рублей за аренду. Получив деньги, женщина удалила страницу в соцсети и заблокировала номер друга. Деньги она потратила на личные нужды. Подсудимая признала вину.

- Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор не вступил в законную силу.

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