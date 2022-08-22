Жительница Хабаровска украла у интернет-друга 40 тысяч рублей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Хабаровчанку осудили по статье «Хищение денежных средств. 21-летняя девушка познакомилась в социальной сети с мужчиной из Владивостока. Между ними завязалась дружба, и после полугода общения мужчина решил навестить приятельницу. На время посещения чужого города он решил снять квартиру.
Подсудимая предложила другу помочь оплатить жилье. Он согласился и перевел подруге 40 тысяч рублей за аренду. Получив деньги, женщина удалила страницу в соцсети и заблокировала номер друга. Деньги она потратила на личные нужды. Подсудимая признала вину.
- Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Приговор не вступил в законную силу.
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