Амурский бульвар будет перекрыт с 26 августа по 5 сентября в Хабаровске Фото: Иван Макеев

Дорогу в районе домов №25 и №27 на Амурском бульваре закроют с 26 августа до 5 сентября. Проезд транспорту запретят только по двум полосам из четырех, поэтому оставшиеся две водители временно будут использовать для проезда в обе стороны.

- Перекрытие дороги будет связано с ремонтом ливневок. Подрядчик проложит наружные сети для стока воды в канализацию, чтобы она не скапливалась на самом бульваре, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Каждый раз после сильного дождя или весной, когда кучи снега начинают активно таять, бульвар преображается в одну большую лужу. Хабаровчане уже давно ждут изменений и рады началу ремонта.

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