Жителя Хабаровска посадили на семь лет за попытку продажи наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Хабаровчанин осужден по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». 22-летний молодой человек прятал свертки с наркотическим веществом в различных местах города. Мужчина организовал склад веществ в собственной квартире - здесь его и задержали полицейские, которые изъяли 31,55 грамма наркотика.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

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