Погода в Хабаровске 23 августа ухудшится из-за ливней и штормового ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 23 августа станет еще хуже, чем была в предыдущие дни. Прогноз на сегодня синоптики дают не радужный. В течение всего дня будет идти дождь, местами сменяясь ливнем со шквальным ветром. Сила порывов будет достигать 20 метров в секунду. Не исключены аварии на объектах электросети, поломки на оборудовании, повалы деревьев и падение плохо закрепленных конструкций. Специалисты МЧС просят по возможности не выходить на улицу во время сильных дождей и ветра.

- Плохая погода в Хабаровске дополнится резким похолоданием. Ночью температура будет колебаться в пределах 12-14 градусов. Днем воздух прогреется незначительно - до +19, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Сильные дожди, ливни и грозы накроют весь Хабаровский край. Погода не даст продохнуть жителям весь день.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.