Мэр Хабаровска и советник губернатора обсудили ремонт городских прудов Фото: Администрация Хабаровска

Городские пруды - одна из самых знаменитых достопримечательностей Хабаровска. Побывать здесь стремятся все гости города, а местные жители проводят здесь много времени. Последние годы это место нуждается в капитальном ремонте. Вопрос о восстановлении парка обсудили городской глава Сергей Кравчук и советник губернатора Иван Рыбин, которые посетили городские пруды 22 августа.

- Я обращаю ваше внимание на состояние городских прудов. Их открыли в 1983 году, когда городу исполнялось 125 лет. В следующем году Хабаровск отметит 165 лет со дня основания. Нашим прудам будет 40 лет. Они должны получить новую жизнь и обновление, - сказал Иван Рыбин.

Мэр города согласился с тем, что парк не приводили в порядок основательно уже 20 лет. Были только мелкие работы, но чтобы восстановить достопримечательность, нужно подойти к этому вопросу основательно.

- Возможно, проект по обновлению территории будет рассчитан на несколько лет, поскольку стоимость таких работ очень высокая, - сказал Сергей Кравчук.

Советник губернатора считает, что к восстановлению нужно привлечь буквально всех, чтобы к юбилею Хабаровска городские пруды кардинально преобразились.

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