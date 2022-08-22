Упавший тополь раздавил два автомобиля в Хабаровске Фото: @dimka_khv Фото: Социальные сети

Из-за непогоды в Хабаровске повышается вероятность падения деревьев. Сильные порывы ветра в сочетании с размякшей от дождя землей становятся причиной массовых повалов.

Очередной тополь рухнул сегодня на две припаркованные машины в Индустриальном районе. Иномарки были припаркованы рядом с домом №167 на Краснореченской, когда массивное дерево сначала накренилось, а после его корни не выдержали тяжести ствола и поддались резкому рывку.

От падения дерева крыши двух машин помялись. Также оно раздавило скамейку на детской площадке. Повезло, что в этот момент там никого не было.

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