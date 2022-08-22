Прокуратура Хабаровского края завела семь уголовных дел за нарушения при реализации нацпроектов

Прокуратура завела семь уголовных дел за нарушения при реализации нацпроектов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском крае реализуются 12 национальных проектов. В первом полугодии прокуратура выявила больше 500 нарушений закона по 10 программам. Правоохранители вынесли 215 представлений, штрафы наложили на 19 виновников, вынесли 21 предостережение должностным лицам, в суды отправлено 12 исков. После проверок прокуратура завела семь уголовных дел, которые все еще расследуются.

- Были обнаружены превышение и злоупотребление полномочиями, халатность, служебные подлоги по результатам трат бюджетных средств, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Нарушения зафиксированы при строительстве детсада в Матвеевке. Должностное лицо КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» приняло проектно-сметную документацию, которая не позволила достроить заведение. На него завели дело о халатности. В селе Найхин были обнаружены нарушения при строительстве школы, в селе Богородское администрация не оплатила контракт на поставку оборудования. Было зафиксировано несколько случаев задержки начала работ по проекту «1000 дворов». В Комсомольске выявили два случая, когда с подрядчиками заключали договоры на ремонт дорог без проведения конкурентных процедур.

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