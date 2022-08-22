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Общество22 августа 2022 7:01

Прокуратура Хабаровского края завела семь уголовных дел за нарушения при реализации нацпроектов

Было установлено больше 500 нарушений закона
Александра ЯВИЩЕНКО
Прокуратура завела семь уголовных дел за нарушения при реализации нацпроектов

Прокуратура завела семь уголовных дел за нарушения при реализации нацпроектов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровском крае реализуются 12 национальных проектов. В первом полугодии прокуратура выявила больше 500 нарушений закона по 10 программам. Правоохранители вынесли 215 представлений, штрафы наложили на 19 виновников, вынесли 21 предостережение должностным лицам, в суды отправлено 12 исков. После проверок прокуратура завела семь уголовных дел, которые все еще расследуются.

- Были обнаружены превышение и злоупотребление полномочиями, халатность, служебные подлоги по результатам трат бюджетных средств, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Нарушения зафиксированы при строительстве детсада в Матвеевке. Должностное лицо КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» приняло проектно-сметную документацию, которая не позволила достроить заведение. На него завели дело о халатности. В селе Найхин были обнаружены нарушения при строительстве школы, в селе Богородское администрация не оплатила контракт на поставку оборудования. Было зафиксировано несколько случаев задержки начала работ по проекту «1000 дворов». В Комсомольске выявили два случая, когда с подрядчиками заключали договоры на ремонт дорог без проведения конкурентных процедур.

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