Ранее судимый житель Магадана взломал квартиру и вынес телевизор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Среднеканского района задержала 37-летнего местного жителя. В июле мужчина выбил дверь в квартиру и украл телевизор. Похищенную технику изъяли.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по данной статье - до шести лет лишения свободы.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Ранее судимый мужчина неоднократно нарушал ограничения, установленные ему судом, а также совершал административные правонарушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений». Максимальное наказание - до одного года лишения свободы.

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