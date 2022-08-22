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Происшествия22 августа 2022 8:18

В квартире 65-летнего жителя Магадана нашли более 150 граммов наркотика

Мужчина собирался продавать запрещенные вещества
Диана КАЦКО
В квартире 65-летнего жителя Магадана нашли более 150 граммов наркотика

В квартире 65-летнего жителя Магадана нашли более 150 граммов наркотика

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее судимый 65-летний местный житель продал 0,66 грамма гашишного масла в декабре 2021 года. Позже выяснилось, что в феврале 2022 года он хранил более 150 граммов наркотика у себя дома и в подвале.

- Всего оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД изъято 23 шприца с запрещенным веществом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление - до 20 лет лишения свободы. С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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