Победителем фестиваля «Рок над Амуром» стала группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ Фото: Правительство Хабаровского края

В минувшее воскресенье в Хабаровске прошел второй музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». На нем локальные группы разделили сцену с такими популярными коллективами, как «Сурганова и Оркестр», «Чиж и Со» и «КняZz».

- В этом году «Рок над Амуром» проходит под открытым небом, собрав на открытой площадке арены «Ерофей» почти 50 тысяч человек! Считаю, что фестивалю пора выходить за рамки региона и стать событием всероссийского масштаба. Мы видим, что интерес огромный - об этом говорит число участников и зрителей, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

160 дальневосточных групп подали заявки на участие в фестивале. В финал вышли четыре коллектива - хабаровчане Barlama и Battle Nuggets, владивостокские hehehe и «Сезон Dождей» из Улан-Удэ. На фестивале также выступили рокеры The Starkillers и победители прошлогоднего фестиваля - группа «Двадцать».

Победителем второго фестиваля «Рок над Амуром» стал коллектив «Сезон Dождей» из Бурятии. Они получили главный приз - запись мини-альбома (EP) совместно с известным саунд-продюсером. Победители прошлого года - группа «Двадцать», в этом году уже выпустили свой «призовой» альбом.

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