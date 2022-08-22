«День арбуза» проведут на городской ярмарке в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 27 августа, на краевой сельскохозяйственной ярмарке выходного дня пройдет «День арбуза».

- Решение провести праздник в таком формате подсказал рекордный урожай арбузов в этом году. Крупнейшие фермеры края привезут около трех тонн сочной ягоды. Это отличная возможность насладиться вкусными плодами перед завершением сезона, - отметил Дмитрий Чурилин, генеральный директор краевого сельскохозяйственного фонда.

На ярмарке можно будет приобрести арбузы от местных фермеров по приемлемым ценам и продегустировать сладкий фрукт. Также предусмотрена развлекательная программа. Помимо традиционного розыгрыша 20 килограммов фермерского урожая гостей фестиваля ожидает отдельный розыгрыш арбузов.

На ярмарке также можно приобрести другую фермерскую продукцию - овощи, мед, молоко, мясо и рыбу. Праздник пройдет на площадке возле арены «Ерофей» с 10:30 до 14:00.

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