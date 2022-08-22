Приют для бездомных животных хотят построить в Хабаровске Фото: Иван Макеев

Стандартная процедура отлова бродячих животных включает в себя стерилизацию, вакцинацию и установку специальных бирок. Если животное не агрессивное, после прохождения всех процедур его выпускают на улицу. Агрессивных особей оставляют в приютах.

- Если говорить о потребности на 2022-й, то необходимо 20,54 миллиона рублей. Однако первоначальная субвенция оказалась вполовину меньше - всего 10,5 миллиона. После того как эти средства были освоены, отлов пришлось ненадолго приостановить. В июле краевые власти выделили администрации города дополнительное финансирование - 4,5 миллиона, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Средств на отлов бродячих животных хватит до середины сентября. Для выполнения годового плана по обращению с уличными животными необходимо еще пять с половиной миллионов рублей.

В Хабаровске планируют построить приют для бездомных животных. На данный момент таких учреждений для животных в городе нет. Под приют на 400 собак и кошек предложен участок в Краснофлотском районе. Примерные затраты на строительство приюта оцениваются в 2,3 миллиона рублей. В правительство края отправили предложение предусмотреть в бюджете эти затраты.

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