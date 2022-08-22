Два педагога из Хабаровского края стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям» Фото: Правительство Хабаровского края

Завершился заочный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В очный этап прошли 90 участников из 46 регионов страны, среди них два преподавателя из Хабаровского края. Они поедут в Красноярск, бороться за победу в финале, который пройдет с 19 до 23 сентября.

Хабаровские финалисты прошли два тура заочного этапа. Для первого участники подготовили визитную карточку и эссе. Во втором - записали видеообращение «Мое образовательное решение - глобальным вызовам» и прошли тестовое задание.

Педагог Дворца творчества и молодежи Комсомольска-на-Амуре вышла в финал в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности».

- Моя цель - создать условия, в которых каждый ученик будет успешен и найдет свое место через волонтерскую деятельность. Вместе создаем проекты и реализуем все, что задумали дети, - сказала Татьяна Помчалова.

В финалисты номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» вошла педагог МБОУ СОШ №3 поселка Ванино Дарья Мальцева. Она обучает учеников школы основам журналистики, публичным выступлениям, съемке и монтажу видео в медиацентре «Сами».

- В широком смысле я еду за новыми подходами, приемами, знакомствами и идеями! Участие в конкурсе - настоящее вдохновение для меня, - рассказала Дарья Мальцева.

Во время первого тура участники проведут мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и пройдут конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей». Девять конкурсантов с наибольшим количеством баллов будут решать педагогические задачи во втором туре. Завершающим заданием станет «Высшая лига дополнительного образования детей».

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