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Общество22 августа 2022 8:46

Патриотический митинг-концерт собрал три тысячи зрителей в Хабаровске

Внезапный ливень не нарушил планов гостей мероприятия
Диана КАЦКО
Патриотический митинг-концерт собрал три тысячи зрителей в Хабаровске

Патриотический митинг-концерт собрал три тысячи зрителей в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на стадионе имени Ленина прошел митинг-концерт «Сила V правде! Zа мир без нацизма!» в поддержку военных, участвующих в спецоперации на Украине. На мероприятие собралось более трех тысяч человек.

- Желание поддержать тех, кто с честью исполняет воинский долг по защите мирного населения, объединяет людей России. Не остался в стороне и Хабаровск, - сказал Керим Сунгуров, заместитель председателя правительства края по вопросам строительства.

Открыли концерт участники военно-патриотического объединения «Поставец». Они развернули государственный флаг. Резко начавшийся ливень не распугал зрителей. Концерт продолжился выступлениями народно-инструментальных ансамблей Хабаровска.

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