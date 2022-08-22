Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Во время последнего ливня в Хабаровске выпало больше половины месячной нормы осадков. Вода затопила подвалы нескольких домов, дворы и частные сектора. Все чаще в Единую дежурно-диспетчерскую службу обращаются с просьбами об откачке воды, просушке домов или эвакуации жильцов.
- Для осуществления помощи управлением по делам ГО и ЧС в комитеты по управлению районами передано семь насосов и 13 тепловых пушек, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.
На сегодняшний день уровень воды в Амуре достиг 454 сантиметров, ожидается подъем до 500 сантиметров и более.
При необходимости силы и средства Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС будут готовы отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Также сформируют оперативные группы для работы на особо опасных территориях.
Ночью и днем 23 августа в регионе ожидаются сильные дожди и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
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