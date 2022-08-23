Митинг в поддержку армии России объединил больше трех тысяч жителей Хабаровска Фото: министерство туризма Хабаровского края

22 августа на стадионе имени Ленина в Хабаровске прошел митинг-концерт «Сила V правде! Zа мир без нацизма!» Жители города пришли поддержать участников и показать свое неравнодушие к происходящему во всем мире. Объединенные духом патриотизма, на стадионе собрались больше трех тысяч хабаровчан.

- Мы собрались здесь, чтобы поддержать президента, армию России и жителей Донбасса, - сказал Керим Сунгуров, зампред правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

На концерте выступили участники военно-патриотического объединения «Поставец», которые торжественно развернули флаг России. После этого лучшие военные творческие коллективы выступили перед гостями концерта.

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