Расхитительница ювелирного магазина: хабаровчанка подменяла украшения дешевой бижутерией

Женщина подменила дешевой бижутерией золото на 780 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

33-летняя хабаровчанка работала в ювелирном магазине. Посчитав, что никто не заметит, она решила подменить золотые украшения простой бижутерией с позолотой. Схема работала целых полгода. Но когда руководство провело ревизию, обнаружилась недостача в размере 780 тысяч рублей. Делом занялась полиция.

- Бывшая сотрудница магазина признала вину, но рассказала свою версию случившегося. Она сказала, что золотые цепи и серьги она потеряла, из-за чего ей пришлось выложить на витрину позолоченную бижутерию, чтобы скрыть пропажу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция занимается поиском драгоценностей. На женщину завели уголовное дело. Она может отправиться в колонию на срок до шести лет.

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