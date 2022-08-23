Больницы Хабаровского края переполнены пациентами с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 23 августа в Хабаровском крае коронавирусом болеют 1559 жителей. В конце прошлой недели в четырех больницах региона всего было развернуто около 100 койко-мест для пациентов с ковидом. Но этого оказалось недостаточно. Сейчас 120 человек получают лечение стационарно. Чтобы разместить всех пациентов, минздраву края приходится оборудовать дополнительные места в больницах.

- 1439 человек лечатся на дому. Уровень госпитализаций не превышает 10%. Коронавирус в большинстве случаев по-прежнему протекает в легкой форме, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

За последние сутки в стационар были направлены семь человек. Ни одного летального случая за 22-23 августа не зарегистрировано. В Хабаровском крае выздоровели 137 человек за сутки. С начала пандемии врачи вылечили 203 645 жителей региона.

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