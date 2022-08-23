Алкогольное забвение: женщина из ЕАО угнала чужую машину и вырубилась в ней

Пьяная женщина угнала автомобиль в Биробиджане, чтобы уехать в соседний двор Фото: Александр БОЙКО

Жительница Биробиджана обратилась в полицию с заявлением об угоне ее автомобиля со двора дома на Невской. Правоохранители выехали по адресу, чтобы осмотреть место происшествия и собрать улики. Обойдя окрестности, они нашли угнанную машину в соседнем дворе.

- В салоне авто находилась женщина. Она была очень пьяной и не могла адекватно мыслить, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полицейские пытались узнать у подозреваемой, что случилось, но она не смогла объяснить, как оказалась за рулем иномарки и зачем села в чужую машину. Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

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