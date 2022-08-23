Горячая вода пропадет в Кировском, Центральном и Индустриальном районах Хабаровска 24 августа

Горячая вода пропадет в трех районах Хабаровска 24 августа
Фото: Евгения ГУСЕВА
Хабаровские «Тепловые сети» 24 августа приступят к плановому испытанию тепломагистрали ТМ-22 и ТМ-25 зоны ТЭЦ-2. В связи с этим у жителей трех районов города не будет горячей воды:
- Кировский: теплую воду отключат в границах Амурского бульвара - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанской - Истомина;
- Центральный: вода пропадет у жителей домов в границах Амурского бульвара - Шеронова - Ленина от площади Блюхера до Шевченко - Гамарника (нечетная сторона);
- Индустриальный: без удобств временно останутся хабаровчане, проживающие в границах Калинина - переулка Доступного - Волочаевской - Гамарника (четная сторона).
Если испытания пройдут по плану, горячую воду включат 26 августа. Напомним, что с 6 сентября пройдет второй этап испытаний теплосети в Хабаровске.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru