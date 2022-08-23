Горячая вода пропадет в Кировском, Центральном и Индустриальном районах Хабаровска 24 августа

Горячая вода пропадет в трех районах Хабаровска 24 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровские «Тепловые сети» 24 августа приступят к плановому испытанию тепломагистрали ТМ-22 и ТМ-25 зоны ТЭЦ-2. В связи с этим у жителей трех районов города не будет горячей воды:

- Кировский: теплую воду отключат в границах Амурского бульвара - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанской - Истомина;

- Центральный: вода пропадет у жителей домов в границах Амурского бульвара - Шеронова - Ленина от площади Блюхера до Шевченко - Гамарника (нечетная сторона);

- Индустриальный: без удобств временно останутся хабаровчане, проживающие в границах Калинина - переулка Доступного - Волочаевской - Гамарника (четная сторона).

Если испытания пройдут по плану, горячую воду включат 26 августа. Напомним, что с 6 сентября пройдет второй этап испытаний теплосети в Хабаровске.

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