Хабаровск поднялся на 10 пунктов в рейтинге цифровизации городов Фото: Администрация Хабаровска

Минстрой России составил рейтинг по уровню цифровизации крупных городов страны. Хабаровск оказался первым среди субъектов Дальнего Востока и восьмым в общероссийском списке. За достижение таких высоких показателей Сергей Кравчук получил в награду кубок от Станислава Кондакова, замминистра ЖКХ Хабаровского края.

- В 2020 году Хабаровск занимал 22 место, в 2021 - 18-е, а теперь краевая столица поднялась еще на 10 пунктов. В 2022 году она завоевала восьмое место из 203 в рейтинге «Умный город». Думаю, что скоро вы будете в тройке лидеров по России, - сказал Станислав Кондаков.

Рейтинг составлялся на основании анализа 47 показателей. Хабаровск даже обогнал Владивосток, который занял 24 место.

- Это итог упорной работы городских и краевых властей. Мы подтвердили эффективность внедрения передовых инженерных и цифровых решений, что позволило нам добиться успехов в реализации проекта «Умный город», - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Рейтинг позволяет наглядно увидеть, какие сферы жизни города нуждаются в доработках, определить направления развития, чтобы в будущем сделать Хабаровск еще комфортнее для жителей.

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