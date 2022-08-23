Сотрудники полиции задержали трех фальшивомонетчиков в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Трое мужчин решили заработать на изготовлении фальшивых денег. 40-летний хабаровчанин вместе с двумя подельниками 25 и 22 лет из Хабаровского района сделали 20 копий пятитысячных купюр. Один из участников группы работал в магазине. Он положил все фальшивки в кассу, после чего перевел 100 тысяч рублей со счета компании одному из соучастников. Тот обналичил сумму в банкомате. Мужчины вернули в кассу магазина 50 тысяч рублей, забрав половину поддельных банкнот.

- Недостачу в размере 50 тысяч рублей обнаружили сотрудники торговой точки во время инкассации. Они заметили фальшивки и сообщили о них в полицию, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители обыскали дома всех подельников. В квартире у одного из участников группы обнаружили 10 поддельных банкнот. На троих соучастников завели уголовные дела. Им грозит до восьми лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.