От удара выбросило на встречку: из-за одного водителя в Комсомольске разбились три машины

Три автомобиля столкнулись в Комсомольске Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

22 августа, примерно в 11:40, около дома №22 на Вокзальной случилась авария, в которой пострадали три иномарки. Мини-грузовик «Мицубиси Кантер» выезжал на главную дорогу, не пропустив «Ниссан Икс Трейл», у которого было преимущество в движении. От удара легковушку отбросило в «Тойоту Ланд Крузер Прадо».

- Столкнулись три машины, но, к счастью, никто не погиб. Травму получил 17-летний пассажир «Мицубиси», - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Сотрудники автоинспекции призывают водителей не терять бдительности на дорогах и соблюдать ПДД. Это поможет сохранить жизнь себе и окружающим.

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