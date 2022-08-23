Четыре школы в Хабаровске отремонтируют по президентской программе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Хабаровска подавала заявку на участие в программе по капремонту школ, которая была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В список учреждений, которые нуждаются в обновлении, вошли шесть школ, но из них утвердили только четыре:

- два корпуса школы №39 на Краснореченской, 19;

- школа №13 на Большой, 30;

- школа №87 на переулке Иртышском, 6;

- школа №70 на Ворошилова, 55.

В учреждения закупят новое оборудование и учебные пособия.

- Ремонт запланирован на 2023 год, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Точные даты начала и окончания работ не называются.

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