Хабаровских предпринимателей научат развивать социальный бизнес Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские социальные предприниматели смогут углубить свои знания и навыки в новой обучающей программе «Развитие социального бизнеса Хабаровского края». Ее организует центр «Мой бизнес», занятия стартуют с 29 августа. Принять участие приглашают предпринимателей, впервые включенных в реестр социального бизнеса в 2022 году. Основная цель программы - всесторонний апгрейд бизнеса.

Хабаровских бизнесменов научат анализировать рынок и формировать продукты, мотивировать персонал, управлять финансами, привлекать инвестиции и разрабатывать маркетинговые стратегии.

- По окончании обучения у предпринимателя будет готовое решение для поддержки и развития своего бизнеса, а также для увеличения целевых показателей, - рассказала директор ЦОУ «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Обучение пройдет в очно-заочной форме. В рамках программы будут проводиться консультации экспертов с учетом бизнес-ниши конкретного предпринимателя. По итогам обучения участники получат сертификаты, которые позволят им побороться за получение гранта до 500 тысяч рублей.

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