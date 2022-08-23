Юные экологи Хабаровского края обменяются опытом на седьмом слете школьных лесничеств Фото: Правительство Хабаровского края

В городе Вяземский на базе лесхозтехникума Н. В. Усенко прошел слет школьных лесничеств. Неравнодушные к природе школьники собираются уже седьмой раз. В этом году мероприятие посетили активисты из Верхнебуреинского, Комсомольского, имени Полины Осипенко, Ульчского и Хабаровского районов, а также из городов Амурск и Вяземский. В распоряжении юных экологов три дня обмена опытом и отработки навыков по сохранению лесов.

- Слет проводится с целью развития движения школьных лесничеств в Хабаровском крае, привлечения школьников к исследовательской и природоохранной деятельности. Школьников погружают в особенности лесного хозяйства. Это помогает многим из них в будущем определиться с профессией, - рассказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки края Михаил Ягунов.

После церемонии открытия школьники получили первое конкурсное задание - «Визитная карточка», в котором дети должны творчески представить свою команду. Насыщенная трехдневная программа слета включает в себя различные соревнования: «Экологический квест», «Профориентационный кейс», разнообразные мастер-классы и экскурсионную программу. 24 августа пройдет подведение итогов и церемония награждения победителей.

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