Мэр Хабаровска поручил организовать откачку воды во всех домах, пострадавших от паводка

Мэр Хабаровска поручил осушить дома, пострадавшие от паводка Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук обратился к своим замам с поручением минимизировать последствия паводка, который сейчас наблюдается в Амуре у Хабаровска. За последние дни в городе выпало две месячные нормы осадков, что привело к подъему уровня воды в реке до неблагоприятных явлений. Частные дома и дачи на островной части города оказались подтопленными, в погребах начала скапливаться вода. Это создает угрозу для продуктовых запасов хабаровчан.

- Нужно обеспечить все частные дома техникой для откачки воды и аппаратами для просушки помещений. В многоквартирных домах необходимо осушить все затопленные подвалы в ближайшие два-три дня, - сказал Сергей Кравчук.

Андрей Колчин, глава управления по делам ГО и ЧС, рекомендовал заместителям мэра и председателям комитетов уточнить зоны возможного подтопления, опираясь на прогнозы синоптиков. Это позволит лучше подготовиться ко всем возможным сценариям.

- Обстановка непростая, но не такая опасная, как в прошлые годы. Уровень воды хоть и высокий, пока не достигает критических отметок. Гребень паводка у Хабаровска пройдет 25-26 августа с отметкой в пределах 480-500 сантиметров. До конца месяца уровень воды не упадет, но и рост его не прогнозируется, - сказала Светлана Агеева, представитель ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Мэр Хабаровска поручил своим замам круглосуточно следить за обстановкой, особенно на острове Уссурийский.

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