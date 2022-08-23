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Общество23 августа 2022 4:11

Цокая по асфальту и разбивая лужи: скакун продефилировал по оживленной улице Биробиджана

Жители Биробиджана заметили одинокую лошадь посреди дороги
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Биробиджана заметили одинокую лошадь посреди дороги Фото: @livebir

Жители Биробиджана заметили одинокую лошадь посреди дороги Фото: @livebir

Фото: Социальные сети

Жители Биробиджана удивились, заметив одиноко шагающую лошадь посреди оживленной дороги. Скакун медленно семенил «по своим делам» по лужам на асфальте. Откуда на проезжей части взялась лошадь - неизвестно.

Конь двигался в сторону старого моста, пока машины за ним тянулись в пробке. Похоже, что животному совсем не мешали машины, которые медленно проезжали мимо.

Грациозно цокая копытами, лошадь дошла до обочины, усеянной травой, и решила подкрепиться. Прохожие с удивлением смотрели на необычного участника дорожного движения и оглядывались по сторонам, выискивая хозяина бурой красотки.

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