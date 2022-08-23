18 коров были арестованы при въезде в Хабаровск Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

21 августа сотрудники ДПС остановили грузовик на мосту через реку Амур. За рулем находился житель Комсомольска, который перевозил в прицепе 18 коров. У мужчины не оказалось ветеринарных документов на животных. Его не пропустили в краевую столицу. Вместо этого патрульные связались с профильным управлением Россельхознадзора и сообщили о коровах-нелегалках.

- За перевозку животных с нарушением ветеринарных правил управлением в отношении комсомольчанина был составлен протокол. Ему грозит штраф, - рассказали в Россельхознадзоре по Хабаровскому краю и ЕАО.

Коров доставили на арестплощадку для проведения карантинных мероприятий.

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