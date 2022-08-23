В День знаний в селе Найхин откроется новая школа Фото: правительство Хабаровского края

В селе Найхин Хабаровского края ведется подготовка к сдаче в эксплуатацию новой школы, рассчитанной на 300 учеников. На данный момент здание проверяют на соответствие проектным документам, оценивают состояние элементов и систем.

- Объект важный, долгожданный. И наша задача не только вовремя завершить строительство самого здания, но и укомплектовать школу всем необходимым оборудованием. Комплектация уже завершается, школа в Найхине станет современным учебным заведением с доступом к высокоскоростному интернету, - сказал министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин.

На реализацию проекта ушло четыре года - строительство школы началось в 2018 году. Возникли проблемы с проектно-сметной документацией, потребовалась доработка. Когда необходимые документы были готовы, объявили конкурс на нового подрядчика и возобновили строительные работы.

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