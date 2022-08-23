Сильные порывы ветра в Хабаровске прогнозируют синоптики 23 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

После двух дней, когда казалось, что погода сходит с ума, в Хабаровске ситуация немного улучшится. Синоптики прогнозируют дождливую и ветреную ночь. Днем по прогнозу возможны небольшие осадки. Вместе с пасмурной погодой в городе будет буйствовать сильный ветер. Порывы до 15-17 метров в секунду могут повредить электросеть и объекты городской инфраструктуры.

- Ночью температура упадет до 10-12 градусов. Днем столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Сильный ветер будет буйствовать на территории всего Хабаровского края. Вместе с ним регион накроют дожди и ливни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.