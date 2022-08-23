Полицейские Биробиджана задержали мужчину с подозрительным свертком в кармане Фото: Борис КУДРЯВОВ

Житель Биробиджана был задержан полицейскими, которые при обыске в рамках операции «Мак-2022» нашли в кармане его брюк сверток с неизвестным содержимым. По запаху масса напоминала марихуану.

- Экспертиза подтвердила, что это табачная смесь с маслом конопли, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Мужчина объяснил, что сверток он купил накануне. Наркотик биробиджанец собирался употреблять сам. За незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ на него завели уголовное дело. Мужчине грозит штраф или лишение свободы. Меру наказания выберет суд после рассмотрения дела.

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