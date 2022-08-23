Сотрудники МЧС призывают жителей покинуть острова возле Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на утро 23 августа уровень воды в Амуре превысил допустимую отметку на 17 сантиметров, достигнув показателя неблагоприятных явлений. К концу дня ожидается, что он достигнет 470 сантиметров. Прирост за последние сутки составил 13 сантиметров.

- Сейчас в зоне подтоплений находится 352 участка на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Мы регулярно обходим территории и предупреждаем жителей об угрозе, - сказал Александр Настобурский, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гребень паводка сейчас проходит через ЕАО. У Хабаровска он будет 24-25 августа. В ближайшие дни уровень воды поднимется еще на 20-30 сантиметров. Из-за этого возможно подтопление пойменных мест, низин, огородов, приусадебных участков и дорог вдоль русла реки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.