На строительство «умных» спортплощадок в Хабаровском крае выделят более 120 миллионов рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Средства из федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» направят в Хабаровский край в 2023 году. Прием заявок стартовал и продлится до второго сентября.

Строить спортивные проекты будут на средства из софинансирования с использованием частных инвестиций. Из бюджетных средств на эти цели направят более трех миллиардов рублей. Хабаровский край получит 120 миллионов рублей на создание модульных спортзалов и «умных» спортивных площадок.

- Спорт и физкультура должны быть в жизни каждого. Правительство Хабаровского края делает все, чтобы у нас в регионе это было именно так. И речь не только о новых стадионах и современных комплексах, но и о спортплощадках во дворах. Занятия спортом должны быть доступны всем без исключения, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Федеральный проект «Бизнес-спринт» направлен на привлечение бизнеса в финансирование спортивных объектов для детей и взрослых. Со своей стороны Правительство России выделяет средства регионам на софинансирование проектов. Для строительства стадионов и спортплощадок, на закупку инвентаря инвесторы смогут получать льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса поможет сделать спорт доступнее.

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