Хабаровский колледж получил почти 17 миллионов рублей на новое оборудование Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания открыли новые мастерские. В них будущие инженеры и техники будут осваивать профессиональные навыки. Колледж получил новое оборудование в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Всего в учебное учреждение было направлено 16,9 миллиона рублей, из них 15 миллионов - средства из федерального бюджета.

Благодаря нацпроекту в колледже появились три мастерские - «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж».

- Задача колледжа - обеспечить предприятия региона компетентными, свободно владеющими навыками и ответственными выпускниками, которые способны использовать в своей работе мировые стандарты. Благодаря современным мастерским подготовка рабочих кадров выйдет на новый качественный уровень, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

В колледже также появятся Центры проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленные и инженерные технологии». Выпускники, которые пойдут в них аттестацию, смогут получить паспорта компетенций, а сведения о них занесут в базу данных молодых профессионалов. Доступ к ней предоставляется работодателям для поиска новых сотрудников.

В этом году планируют снабдить современным оборудованием 12 мастерских в пяти учреждениях среднего образования Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына.

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