Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 8:29

Хабаровский колледж получил почти 17 миллионов рублей на новое оборудование

Средства направили по нацпроекту «Образование»
Диана КАЦКО
Хабаровский колледж получил почти 17 миллионов рублей на новое оборудование

Хабаровский колледж получил почти 17 миллионов рублей на новое оборудование

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания открыли новые мастерские. В них будущие инженеры и техники будут осваивать профессиональные навыки. Колледж получил новое оборудование в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Всего в учебное учреждение было направлено 16,9 миллиона рублей, из них 15 миллионов - средства из федерального бюджета.

Благодаря нацпроекту в колледже появились три мастерские - «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж».

- Задача колледжа - обеспечить предприятия региона компетентными, свободно владеющими навыками и ответственными выпускниками, которые способны использовать в своей работе мировые стандарты. Благодаря современным мастерским подготовка рабочих кадров выйдет на новый качественный уровень, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

В колледже также появятся Центры проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленные и инженерные технологии». Выпускники, которые пойдут в них аттестацию, смогут получить паспорта компетенций, а сведения о них занесут в базу данных молодых профессионалов. Доступ к ней предоставляется работодателям для поиска новых сотрудников.

В этом году планируют снабдить современным оборудованием 12 мастерских в пяти учреждениях среднего образования Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.