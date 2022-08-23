Вопрос обманутых дольщиков вновь подняли в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание, на котором поднял вопрос восстановления прав обманутых дольщиков. Среди наиболее действенных мер выделили достройку жилых домов и выплаты компенсаций.
- Каждый гражданин, вложивший средства в улучшение своих жилищных условий, вправе получить или качественные квадратные метры, или компенсацию. Для этого запущены все необходимые механизмы, подписаны дорожные карты. В свою очередь, нерадивые строители должны понести заслуженное наказание за свои действия: они подвели и людей, и государство, - заявил Михаил Дегтярев.
На данный момент в субъекте действует 62 застройщика, в их работе находится 74 объекта - 156 жилых домов. Общая сумма заключенных договоров превышает 51 миллиард рублей.
Проводится работа по сокращению проблемных объектов. Уже 21 из них исключены из реестра проблемных объектов. Из 37 долгостроев к началу августа в списке осталось 16 домов.
К 2023 году планируют достроить четыре жилых дома. В ожидании своих квартир находятся 959 хабаровчан.
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