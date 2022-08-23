Жительница Биробиджана погибла при пожаре Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Около трех часов дня 23 августа в противопожарную службу ЕАО сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Бумагина в Биробиджане.

Загорелась квартира на третьем этаже. На место возгорания приехала бригада из семи пожарных и четырех машин. Специалисты эвакуировали из горящего дома девять человек.

- Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив переброса пламени на другие квартиры, - рассказали в МЧС ЕАО.

В задымленной квартире, с которой начался пожар, обнаружили женщину без признаков жизни. На месте происшествия работает оперативная группа, причина возгорания выясняется.

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