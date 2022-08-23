Девочка получила травмы, упав с карусели на площади Блюхера в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Площадь Блюхера, на обновление которой потребовался год, торжественно открыли 18 августа. На церемонии открытия собралось множество людей, в том числе и детей. Это неудивительно - по сравнению со своей предыдущей версией, преображенная зона оказалась гораздо привлекательнее для маленьких хабаровчан. Уже несколько дней площадь является центром притяжения для местных жителей.

Недавно в Сети появилась информация о том, что ребенок упал с карусели на площади и получил травмы.

- Выясняются обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ходе проверки планируют выяснить причину падения с аттракциона - была ли это обычная неосторожность, или ненадежно укрепленная конструкция детской карусели.

В случае выявления нарушений в безопасности аттракциона прокуратура примет надлежащие меры.

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