Михаил Дегтярев простился с Дарьей Дугиной Фото: телеграм-канал Пулемет Дегтярева
20 августа 2022 года стало известно о гибели российской журналистки и правовой активистки Дарьи Дугиной. Она находилась в иномарке Toyota Land Cruiser, принадлежащей ее отцу, когда автомобиль взорвался и загорелся. Девушка погибла на месте. Идет расследование произошедшего. Сегодня, 23 августа, прошло прощание с Дарьей.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев был лично знаком с погибшей и работал с ней.
- Знал Дашу лично. Мы сотрудничали. Мы будем помнить Дарью всегда. Упокой, Господи, ее душу! Даруй ей Царствие Небесное, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев.
Глава региона назвал произошедшее подлым убийством. Обстоятельства смерти журналистки продолжают выяснять.
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