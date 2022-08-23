Михаил Дегтярев простился с Дарьей Дугиной Фото: телеграм-канал Пулемет Дегтярева

20 августа 2022 года стало известно о гибели российской журналистки и правовой активистки Дарьи Дугиной. Она находилась в иномарке Toyota Land Cruiser, принадлежащей ее отцу, когда автомобиль взорвался и загорелся. Девушка погибла на месте. Идет расследование произошедшего. Сегодня, 23 августа, прошло прощание с Дарьей.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев был лично знаком с погибшей и работал с ней.

- Знал Дашу лично. Мы сотрудничали. Мы будем помнить Дарью всегда. Упокой, Господи, ее душу! Даруй ей Царствие Небесное, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Глава региона назвал произошедшее подлым убийством. Обстоятельства смерти журналистки продолжают выяснять.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.