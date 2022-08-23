За покупку таблеток для похудения осудили жительницу Хабаровского края Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

37-летнюю жительницу поселка Заветы Ильича осудили за незаконную контрабанду сильнодействующего вещества сибутрамина.

В октябре 2021 года женщина заказала в интернете более 350 граммов препарата, содержащего сибутрамин. В феврале 2022 года, во время получения третьей посылки из ближнего зарубежья, обвиняемую задержали таможенники.

На вопросы сотрудников таможни женщина отвечала, что препарат необходим ей для борьбы с лишним весом. О том, что вещество запрещено в России, и что за его ввоз в страну существует уголовная ответственность, женщина знала.

Это первая судимость обвиняемой. Она полностью признала вину, раскаялась и сотрудничала со следствием.

- Суд признал подсудимую виновной по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», - рассказала Валентина Глазова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора.

Суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.