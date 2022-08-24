Впал в кому после побоев: ревнивый комсомольчанин забил руками и ногами своего соперника

Житель Комсомольска избил до полусмерти своего друга Фото: Олег УКЛАДОВ

Два друга из Комсомольска выпивали в квартире одного из них. Разговаривая о повседневных мелочах, они незаметно перешли на повышенный тон. Один из мужчин приревновал товарища к своей даме сердца, с которой он жил, и решил отбить ее у соперника. В порыве ярости он начал колотить гостя со всей силы сначала кулаками, а когда оппонент повалился на пол, стал добивать его ногами. Избитый комсомольчанин смог сбежать из квартиры и дойти до ближайшего магазина. Там он попросил помощи и потерял сознание.

- Медики насчитали минимум 13 тяжелых ушибов. Из-за побоев потерпевший впал в кому второй степени. Он очень долго не приходил в себя, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На агрессора завели уголовное дело и передали в суд. Ему назначили три года лишения свободы. Он проведет их в исправительной колонии общего режима.

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