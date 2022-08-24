«Диктант Победы 2022» пройдет 3 сентября в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всероссийская акция «Диктант Победы - 2022» пройдет во всех регионах страны. Присоединиться к ней смогут и жители Хабаровского края. Мероприятие позволит оценить уровень знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, узнать новое о тех событиях и героях.

Площадки для «Диктанта Победы - 2022» будут организованы в онлайн- и офлайн-форматах. Пройти тренировочные исторические тесты можно на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

«Диктант Победы - 2022» пройдет 3 сентября. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию.

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