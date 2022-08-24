Служебная собака раскрыла кражу в Магадане
Фото: Иван МАКЕЕВ
22 августа в полицию обратился житель Магадана. Он сообщил, что кто-то украл телевизор, автозапчасти и другое имущество из его дачного домика на Садовой. Общий ущерб составил около 45 тысяч рублей. Полицейские выехали на место вместе со служебной овчаркой по кличке Барон.
- Пес быстро взял след вора. Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы Михаил Шмаков вместе с напарником пришли прямо к дому преступника, который располагался в 700 метрах от дачи потерпевшего, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
На месте полицейские нашли все украденные вещи. Вором оказался 32-летний мужчина, который раньше уже был судим за похожие преступления. На него завели новое уголовное дело. Теперь вору-рецидивисту грозит до шести лет колонии. Полицейские изъяли и вернули владельцу украденные вещи.
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