В мэрии Хабаровска обсудили безопасность жителей во время выборов Фото: Администрация Хабаровска

Выборы депутатов в гордуму по округам №30 и №31 Краснофлотского и Центрального районов пройдут в Хабаровске 10 и 11 сентября. В эти дни будут работать 12 избирательных участков: по шесть в Краснофлотском и Центральном районах. Администрация города должна обеспечить полную безопасность избирателей. Этот вопрос обсудили в мэрии города. Глава Хабаровска провел заседание антитеррористической комиссии, на котором присутствовали его заместители и представители правопорядка.

- Нужно провести работу на участках вне муниципальных образовательных учреждений, встретиться с их руководителями и обговорить интересующие их вопросы. Особое внимание прошу обратить на противопожарную безопасность, - сказал Сергей Кравчук.

Охранять избирательные участки будут 80 полицейских. За каждым округом также закрепят сотрудников ДПС ГИБДД. На случай экстренных ситуаций создан резерв из 20 представителей УМВД по Хабаровску и 10 сотрудников ОМОН.

На заседании было отмечено, что в городе утверждено восемь резервных помещений, где при необходимости можно разместить территориальные избирательные комиссии. Помещения избиркома, где будут сейфы с бюллетенями, оснастят видеокамерами.

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