Разворотил ножом грудную клетку: строитель жестоко расправился с молодым парнем в Нанайском районе

Строитель зарезал 19-летнего прохожего в Хабаровском крае Фото: Иван ВИСЛОВ

23-летний мужчина, который работал на стройке в селе Найхин Нанайского района, напился, после чего поругался с местным 19-летним жителем. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Рабочий схватился за нож и нанес парню два глубоких удара ножом в грудь. Молодой человек потерял много крови и умер от полученных травм на месте.

- Когда обвиняемый понял, что натворил, он решил податься в бега. Мужчина уехал в Хабаровск, но спрятаться у него не получилось. Полиция задержала его и заключила под стражу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело направили в Нанайский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.