Разворотил ножом грудную клетку: строитель жестоко расправился с молодым парнем в Нанайском районе

Строитель зарезал 19-летнего прохожего в Хабаровском крае
Фото: Иван ВИСЛОВ
23-летний мужчина, который работал на стройке в селе Найхин Нанайского района, напился, после чего поругался с местным 19-летним жителем. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Рабочий схватился за нож и нанес парню два глубоких удара ножом в грудь. Молодой человек потерял много крови и умер от полученных травм на месте.
- Когда обвиняемый понял, что натворил, он решил податься в бега. Мужчина уехал в Хабаровск, но спрятаться у него не получилось. Полиция задержала его и заключила под стражу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Уголовное дело направили в Нанайский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
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