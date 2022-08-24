Водитель приговорен к 9,5 годам колонии за смерть двоих человек в Хабаровске Фото: Дмитрий ВЛАСОВ

Житель Хабаровска насмерть сбил двух человек, когда в неадекватном состоянии на «Лэнд Крузере» пытался скрыться от сотрудников ДСП. Это произошло еще весной 2021 года, но история настолько зацепила общественность, что в течение полутора лет интерес к ней не утихал. Люди следили за развитием событий и требовали от правосудия назначить справедливое наказание для преступника.

Рано утром на Дзержинского мужчина не остановился по требованию сотрудников ДПС, из-за чего правоохранителям пришлось начать погоню. Вдавив педаль газа, владелец джипа выехал на дорогу с односторонним движением, где на полном ходу влетел в машину марки «Рено». В салоне находились водитель и пассажир, которые погибли на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Авария не остановила беглеца. Он поехал дальше, но очень скоро попал во второе ДТП. Машина врезалась в «Тойоту Аксио», которую от удара отбросило в припаркованные машины. Пассажир легковушки получил тяжелые травмы. После второго столкновения «Лэнд Крузер» все-таки остановился, и водителя задержали.

- Оказалось, что водитель джипа перед тем, как сесть за руль, не только напился, но и принял наркотики. Во время следствия мужчина полностью признал свою вину, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Виновнику, погубившему двух человек, суд вынес приговор, назначив ему 9,5 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии.

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