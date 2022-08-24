Спортсмены Хабаровского края получили награды на всероссийских и международных соревнованиях Фото: правительство Хабаровского края

В Улан-Удэ прошло два крупных соревнования по дартсу - всероссийские соревнования «Кубок Байкала» и международный турнир Baikal Open. В них принимали участие российские и монгольские спортсмены.

- Состав участников был очень представительным в этом году, приехало много спортсменов из западной части России. Также были представлены дальневосточные и сибирские регионы. Всего за медали боролись больше 120 спортсменов. В их числе были и члены сборной России. В такой сильной конкуренции наши атлеты показали очень хорошие результаты, - сказала заместитель председателя федерации дартса Хабаровского края Галина Сторожева.

В соревнованиях приняли участие пять человек из Хабаровского края. 16-летняя спортсменка из Комсомольского района Екатерина Пикина заняла вторые места в одиночном разряде и в состязании юниорок.

Представители мужской сборной края тоже получили призовые места. На международном турнире Baikal Open Александр Жалимов в составе сборной России-2 забрал бронзу. Серебряными призерами в составе сборной Дальнего Востока стали Сергей Чернов и Евгений Чернышев.

Дартс не стал единственным видом спорта на соревнованиях, в которых преуспели спортсмены края. Во всероссийских соревнованиях «Мемориал В. П. Куца», прошедших в Москве, бронзу забрали спортсменки из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Комсомольчанка Дарья Шинкевич заняла третье место в толкании ядра - девушка показала результат 16 метров 58 сантиметров. Хабаровчанка Виктория Баркова взяла третье место на прыжках в длину с результатом шесть метров и 13 сантиметров.

25 августа в Челябинске начнется всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Хабаровский край на ней представят 11 легкоатлетов.

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