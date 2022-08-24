Суд Хабаровска вынес приговор мужчине по делу о пожарных шлангах Фото: Надалинский Станислав

Житель Хабаровска проведет ближайшие годы в колонии строгого режима за свое преступление. Ранее судимый, он решил не исправляться и идти по протоптанной дорожке. В подъезде дома №146 Б по Карла Маркса он украл восемь пожарных шлангов, цена которых - 24 тысячи рублей.

- Вместе с добычей мужчина сбежал, но уже скоро полиция установила его личность. Вора поймали, а его дело передали в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Хабаровчанина приговорили к сроку в исправительной колонии строгого режима. Ближайшие четыре года и два месяца он будет обдумывать свое поведение за решеткой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.