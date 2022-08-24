Жители Хабаровского края смогут принять участие во всероссийском марафоне «Знания» Фото: Правительство Хабаровского края

Федеральный просветительский марафон «Знание» продлится три дня. Участниками могут стать все желающие, независимо от места жительства. Присутствовать на лекциях можно будет в онлайн-режиме.

Спикерами станут больше 200 лекторов, которые выступят на пяти площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и на Камчатке. Государственные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки поделятся опытом и знаниями с участниками.

Регистрация открыта для всех желающих, но слушателями станут те, кто пройдет творческий конкурс. Участники будут отвечать на вопросы викторины в прямом эфире, искать подсказки в лекциях. Набравшим больше всего баллов вручат ценные подарки. Посмотреть трансляцию марафона можно на сайте «Знания» или во «ВКонктакте».

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