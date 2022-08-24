Хабаровский край будет сотрудничать с Китаем Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу с губернаторами провинций Хэйлунцзян и Гуандун. В рамках собрания обсудили трехстороннее сотрудничество регионов.

- Предпосылкой послужила встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в Пекине в начале февраля, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

По итогам 2021 года товарооборот Хабаровского края с Китаем составил более 1,3 миллиарда долларов. С начала 2022 года данный показатель вырос уже на четверть.

Тесное сотрудничество с провинцией Хэйлунцзян в 2022 году поспособствовало возобновлению работы двух пунктов пропуска - «Хабаровск - Фуюань» и «Покровка - Жаохэ». Меньше чем за два месяца через них перевезли более 70 тысяч тонн грузов. Планируется сформировать новый маршрут для доставки грузов по воде - между портами Хабаровска, Фуюаня и Тунцзяна. Данная практика может быть распространена и на провинцию Гуандун - с использованием морских портов Ванино и Советская Гавань.

Губернатор Хабаровского края предложил главе провинции Хэйлунцзян создать на Большом Уссурийском совместную территорию развития, резидентами которой станут компании трех регионов. Ху Чаншэн - глава Хэйлунцзяна, выразил желание и готовность работать в этом направлении.

Губернатор Хабаровского края предложил главам провинций Китая подробнее обсудить планы совместного сотрудничества на предстоящем Восточном экономическом форуме.

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